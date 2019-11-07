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В МВФ ничего неизвестно о переговорах Георгиевой и Трампа по Аргентине

Ранее пресс-служба избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса сообщила, что Трамп "дал указания МВФ работать" с Буэнос-Айресом

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс сообщил в четверг, что ему ничего неизвестно о возможных переговорах между директором - распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой и президентом США Дональдом Трампом по поводу оказания помощи Аргентине.

Журналисты на брифинге попросили его прокомментировать телефонные переговоры американского лидера и избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса. "Мне неизвестно о каких-либо переговорах между президентом [Трампом] и Кристалиной Георгиевой", - отметил он, добавив, что МВФ готов помогать всем странам - участницам фонда.

Как сообщила ранее пресс-служба избранного президента, Трамп позвонил Фернандесу, чтобы поздравить его с победой на выборах, а также пообещал содействие в работе с МВФ. Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что "дал указания МВФ работать" с Буэнос-Айресом.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты действующий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. Фернандес, который был избран на прошедших 27 октября выборах, в ходе предвыборной кампании выступил с критикой договоренности с МВФ и заявлял о необходимости ее пересмотра.

Теги
АргентинаСШАТрамп, ДональдГеоргиева, КристалинаФернандес, Альберто
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