Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек НАТО не согласился с Макроном в том, что у альянса происходит "смерть мозга"

Европейские союзники увеличивают инвестиции, США увеличивает присутствие в Европе, отметил Йенс Столтенберг

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который заявил, что североатлантический альянс полностью утратил координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я согласен с Ангелой Меркель [канцлер ФРГ минутой ранее сказала, что не согласна с Макроном]. НАТО сильна. Европейские союзники увеличивают инвестиции, США увеличивает присутствие в Европе. Реальность состоит в том, что мы делаем больше", - сказал он, комментируя заявление Макрона.

Свою оценку альянсу президент Франции дал в интервью журналу The Economist. Таким образом Макрон прокомментировал действия одного из членов НАТО - Турции, - действия которой в Сирии не были скоординированы с другими членами альянса. Саму военную операцию Анкары глава французского государства назвал грубой ошибкой Запада и всей НАТО в регионе.

Теги
ФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Politico: бюджетное управление США проверяет законность заморозки Трампом помощи Киеву
Глава Белого дома объяснял свои действия недостаточной борьбой украинских властей с коррупцией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС