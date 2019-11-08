Генсек НАТО не согласился с Макроном в том, что у альянса происходит "смерть мозга"

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который заявил, что североатлантический альянс полностью утратил координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я согласен с Ангелой Меркель [канцлер ФРГ минутой ранее сказала, что не согласна с Макроном]. НАТО сильна. Европейские союзники увеличивают инвестиции, США увеличивает присутствие в Европе. Реальность состоит в том, что мы делаем больше", - сказал он, комментируя заявление Макрона.

Свою оценку альянсу президент Франции дал в интервью журналу The Economist. Таким образом Макрон прокомментировал действия одного из членов НАТО - Турции, - действия которой в Сирии не были скоординированы с другими членами альянса. Саму военную операцию Анкары глава французского государства назвал грубой ошибкой Запада и всей НАТО в регионе.