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Военная операция Турции на севере Сирии
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Пентагон: режим прекращения огня на севере Сирии "в целом" соблюдается

В американском военном ведомстве рассказали лишь про небольшие стычки

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Режим прекращения огня на севере Сирии "в целом" соблюдается, несмотря на имевшие место "относительно мелкие" столкновения. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Бёрн.

"В целом прекращение огня держится. Там были стычки, относительно мелкие стычки, но, судя по всему, все стороны прислушиваются к правилам", - сказал он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СШАВоенная операция Турции на севере Сирии
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