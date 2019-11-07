Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг в 28-й раз приняла резолюцию с призывом к США прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы, действующую почти 60 лет. Документ поддержало 187 стран. Традиционно против документа выступили США и Израиль.

Россия традиционно отдала свой голос за резолюцию. "Затягивая санкционные тиски и ужесточая торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова, Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития", - подчеркнул в своем выступлении заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.