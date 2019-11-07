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Кризис на Украине
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Глава ДНР заявил о готовности к началу разведения сил в Петровском 9 ноября

Денис Пушилин высказал надежду на то, что Киев также выполнит свои обязательства

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности республики начать 9 ноября процесс возобновления разведения сил в районе села Петровское и выразил надежду на то, что Киев также выполнит свои обязательства по началу разведения.

"Несмотря на все устроенные украинской стороной провокации, ожидаем, что в этот раз при активной позиции посредников - Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств по устранению нарушений на ранее разведенном пилотном участке в районе населенного пункта Петровское", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном Донецким агентством новостей.

"Со своей стороны еще раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой народной республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведенном участке вблизи Петровского, о чем сегодня было передано уведомление СММ ОБСЕ", - отметил Пушилин.

Ранее в четверг руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Народная милиция ДНР готова возобновить отвод сил в Петровском 9 ноября, если эта дата будет подтверждена всеми участниками запланированной на 8 ноября видеоконференции Контактной группы. Позднее видеоконференция была отменена.

В связи с тем, что украинская сторона не дала ответа на предложение о проведении видеоконференции, Пушилин в своем заявлении обвинил украинскую сторону в саботаже согласованных Контактной группой мирных инициатив.

Глава Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил в четверг на брифинге, что украинская сторона готова начать разведение сил в районе Петровского в 13:00 мск пятницы, 8 ноября.

Договоренность об отводе войск в Петровском

29 октября в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором была определена, но не названа дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но украинская сторона отказалась это сделать, сославшись на несоблюдение семидневного режима тишины. После этого ДНР инициировала экстренное внеочередное заседание Контактной группы в формате видеоконференции с целью определить новую дату начала отвода войск. Миссия ОБСЕ выразила готовность координировать встречу Контактной группы в формате видеоконференции 8 ноября.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с рамочным решением Контактной группы в октябре 2016 года там уже производилось разведение сил конфликтующих сторон, однако впоследствии Украина вернула свои войска на позиции.

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