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Кризис на Украине
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Зеленский заверил, что Киев выполнит все условия для встречи "нормандской четверки"

Украинский лидер отметил, что в местах разведения сил в Донбассе сохраняется режим тишины

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершит процесс разведения сил, необходимый для встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где намерен обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в Донбассе.

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"Некоторые люди считают, что мы не можем позволить себе разведение войск, но это Минские соглашения. Вы видите, что мы развели войска в Катериновке (село в районе Золотого - прим. ТАСС), и там совсем нет никаких обстрелов. Их нет и в Станице Луганской. Статистика такая: где есть разведение, там огня нет. Что касается Петровского, вы знаете, что там поле, там нет никаких проблем с разведением. Проблема только в сроках", - сказал он в интервью телеканалу "Украина". Зеленский также напомнил, что разведение войск в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского в Донбассе является условием для встречи "нормандской четверки", на которой настаивает Украина. "Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в нормандском процессе. Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтоб обновить нормандский формат, - продолжил он. - Нормандский формат нацелен на то, чтоб обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и - самое главное - возвращению наших пленных".

Ранее в четверг Генштаб Украины заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе украинская сторона готова начать в 13:00 мск пятницы, 8 ноября. Между тем в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности начать 9 ноября разведение сил в районе Петровского и выразил надежду на то, что Киев также выполнит свои обязательства по началу разведения.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором была определена, но не названа дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но украинская сторона отказалась это сделать, сославшись на несоблюдение семидневного режима тишины. Позднее в штабе силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе заявили, что разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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Кризис на Украине
Глава ДНР заявил о готовности к началу разведения сил в Петровском 9 ноября
Денис Пушилин высказал надежду на то, что Киев также выполнит свои обязательства
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