Зеленский заверил, что Киев выполнит все условия для встречи "нормандской четверки"

"Некоторые люди считают, что мы не можем позволить себе разведение войск, но это Минские соглашения. Вы видите, что мы развели войска в Катериновке (село в районе Золотого - прим. ТАСС), и там совсем нет никаких обстрелов. Их нет и в Станице Луганской. Статистика такая: где есть разведение, там огня нет. Что касается Петровского, вы знаете, что там поле, там нет никаких проблем с разведением. Проблема только в сроках", - сказал он в интервью телеканалу "Украина". Зеленский также напомнил, что разведение войск в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского в Донбассе является условием для встречи "нормандской четверки", на которой настаивает Украина. "Мы не можем решить вопрос войны, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми, как минимум в нормандском процессе. Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтоб обновить нормандский формат, - продолжил он. - Нормандский формат нацелен на то, чтоб обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и - самое главное - возвращению наших пленных".

Ранее в четверг Генштаб Украины заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе украинская сторона готова начать в 13:00 мск пятницы, 8 ноября. Между тем в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности начать 9 ноября разведение сил в районе Петровского и выразил надежду на то, что Киев также выполнит свои обязательства по началу разведения.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором была определена, но не названа дата устранения нарушений по разведению сил и средств в Петровском. Позже Зеленский сообщил, что разведение должно начаться 4 ноября, но украинская сторона отказалась это сделать, сославшись на несоблюдение семидневного режима тишины. Позднее в штабе силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе заявили, что разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября.