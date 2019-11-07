WP: Болтон согласился дать показания в Конгрессе

ТАСС, 7 ноября. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон согласен выступить в Конгрессе в рамках слушаний по делу об импичменте Дональда Трампа, если федеральный суд решит, что бывшие и нынешние советники американского лидера не обладают иммунитетом перед повестками о даче показаний в законодательном органе. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета Washington Post .

По данным ее источников, Болтон ответит согласием на вызов демократами в Конгресс США, если суд в Вашингтоне, рассматривающий дела экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и бывшего заместителя помощника президента США по нацбезопасности Чарльза Каппермана, которые также были вызваны в Конгресс, решит, что законодатели обладают такими полномочиями. Белый дом запретил своим бывшим сотрудникам подчиняться повесткам Конгресса. Таким образом, суд должен решить, обладает ли законодательный орган прерогативой в данном вопросе.

Судебные слушания по существу по указанным делам, рассматриваемым отдельно, начнутся не ранее декабря, поэтому, как отмечает издание, неизвестно, когда Болтон может предстать перед членами Конгресса США.

В конце октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона сообщила, что тот по своей воле не подчинится вызову демократов в нижней палате Конгресса на слушания в рамках импичмента Трампа. Экс-помощника президента пригласили добровольно выступить перед законодателями 7 ноября, однако официальную повестку ему не направляли. По данным агентства Reuters, представители защиты Болтона заявили конгрессменам, что если такая повестка будет направлена, то их клиент обратится в суд.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины, из которой следовало, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.