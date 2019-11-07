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Власти США пообещали выплатить до $10 млн за помощь в поимке двух главарей "Аль-Каиды"

По информации Вашингтона, оба боевика призывали к атакам против США

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США назначил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет в поимке двух главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в четверг Госдепом.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") предлагает вознаграждение в размере до $6 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение Саада бен Атыф аль-Аулаки, и до $4 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение Ахмеда Махмуда аль-Коси", - говорится в сообщении.

По информации Вашингтона, оба боевика призывали к атакам против США. "Аль-Коси был схвачен в Пакистане в 2001 году, а затем переведен в [тюрьму на американской военной базе] Гуантанамо. В 2010 году он признал себя виновным в сговоре с "Аль-Каидой" (террористическая сеть, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и оказании материальной помощи терроризму. США выпустили аль-Коси [из Гуантанамо] и вернули его в Судан в 2012 году", - отметила пресс-служба Госдепартамента.

Программа Rewards for Justice реализуется с 1984 года. До настоящего времени самую большую сумму - $25 млн - Вашингтон предлагал за информацию о главаре террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакре аль-Багдади. США объявили его особо опасным международным террористом еще тогда, когда он возглавлял филиал "Аль-Каиды" в Ираке. Первоначально - 4 октября 2011 года - американские власти пообещали сразу $10 млн за его голову. В 2013 году, через два года после устранения американскими спецназовцами в пригороде Исламабада (Пакистан) главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, аль-Багдади порвал связи с новым руководством группировки. Госдепартамент 16 декабря 2016 года увеличил вознаграждение до $25 млн.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб.

До $25 млн Вашингтон также обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, предположительно скрывающегося в Пакистане.

Теги
США
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