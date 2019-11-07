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Земан дистанцировался от приглашения представителей "Единства Крыма" в Пражский град

Президент Чехии подчеркнул, что на государственный прием были приглашены представители русинов, которые проживали в довоенной Чехословакии
Президент Чехии Милош Земан Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Президент Чехии Милош Земан
© Алексей Никольский/ТАСС

ПРАГА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан не приглашал представителей российского крымско-татарского объединения "Единство Крыма" ("Къырым бирлиги") на государственный прием, который состоялся 28 октября в Пражском граде. Об этом он заявил в четверг, выступая в эфире телеканала TV Barrandov.

"Я крымских татар не приглашал [на прием], да и зачем бы я это делал, - подчеркнул Земан. - Это был прием по случаю празднования [чешского государственного праздника] Дня образования Чехословакии (1918). Крымские татары, при всем моем уважении, к этому событию не имеют никакого отношения".

Президент подчеркнул, что в Пражский град были приглашены представители русинов, которые вместе с чехами и словаками проживали в довоенной Чехословакии. В ее состав тогда входила значительная часть Западной Украины. Каждый из приглашенных, согласно установившейся традиции и государственному протоколу, может привести с собой на прием еще одного человека - обычно жену или мужа.

"Несколько русинов в качестве сопровождающих лиц, вместо членов семей, пригласили крымских татар, ну а крымские татары затем начали утверждать, что их пригласил президент республики", - сказал Земан.

Глава Пражского града отметил, что данную информацию, которую распространяли представители объединения "Единство Крыма", подхватила местная бульварная печать, стараясь увеличить свои тиражи.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек сказал 31 октября, что, по мнению Земана, присоединение Крыма к РФ прошло в противоречии с нормами международного права. Протест против участия активистов "Единства Крыма" в государственном приеме выразило посольство Украины в Чехии.

Ответ Земана члену делегации Украины в ПАСЕ

Президент Чехии 10 октября 2017 года, отвечая на вопрос члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко заявил, что "Крым - это уже свершившийся факт", а Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой компенсаций "в финансовой форме или нефтью и газом".

По мнению Земана, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". При этом чешский лидер считает, что передача Никитой Хрущевым полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году была ошибкой.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссия
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