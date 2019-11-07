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Военная операция Турции на севере Сирии

Американский дипломат: США не попытались предотвратить начало турецкой операции в Сирии

По данным газеты The New York Times, заместитель спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Уильям Рубак также раскритиковал решение Трампа о выводе американских войск с территории Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предприняла недостаточно усилий для предотвращения начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказал в частной переписке заместитель спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Уильям Рубак. Его слова приводит в четверг газета The New York Times со ссылкой на источник.

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По информации издания, Рубак задавался вопросом относительно того, могли ли американские власти предотвратить наступление турецких войск, если бы приняли более жесткие меры в отношении Анкары. "Это сложный вопрос, и ответ, скорее всего, - нет, - приводит издание слова дипломата. - Но мы этого не узнаем, потому что мы даже не пытались [предотвратить начало военной операции]".

Рубак также подверг критике решение президента США о выводе американских войск с территории Сирии. По его словам, в результате этого территории, контролируемые до этого курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой Вашингтоном, были фактически переданы Сирии, Турции и России. Это решение, по словам американского дипломата, может увеличить риск восстановления ИГ в этом районе.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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