Американский дипломат: США не попытались предотвратить начало турецкой операции в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предприняла недостаточно усилий для предотвращения начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Такое мнение высказал в частной переписке заместитель спецпосланника США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Уильям Рубак. Его слова приводит в четверг газета The New York Times со ссылкой на источник.

По информации издания, Рубак задавался вопросом относительно того, могли ли американские власти предотвратить наступление турецких войск, если бы приняли более жесткие меры в отношении Анкары. "Это сложный вопрос, и ответ, скорее всего, - нет, - приводит издание слова дипломата. - Но мы этого не узнаем, потому что мы даже не пытались [предотвратить начало военной операции]".

Рубак также подверг критике решение президента США о выводе американских войск с территории Сирии. По его словам, в результате этого территории, контролируемые до этого курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой Вашингтоном, были фактически переданы Сирии, Турции и России. Это решение, по словам американского дипломата, может увеличить риск восстановления ИГ в этом районе.