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Экс-депутат Рады: сын Байдена снимал миллионы со счетов Burisma под прикрытием ФБР

Были "как официальные, так и неофициальные" платежи семье Байденов, отметил Александр Онищенко

ТАСС, 8 ноября. Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер снимал миллионы долларов со счетов украинской газовой компании Burisma, пользуясь прикрытием сотрудников ФБР. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко в интервью американской газете CD Media, опубликованном в среду.

"Были как официальные, так и неофициальные платежи семье Байденов", - заявил Онищенко. Экс-депутат утверждает, что сокрытием скандала, связанного с Хантером Байденом, занимались сотрудники ФБР и лично Карен Гринуэй, курировавшая антикоррупционную политику в администрации Барака Обамы. Также отмечается, что помощь ФБР оказывали работники посольства США в Киеве и неназванные чиновники в правительстве США.

Газета подчеркивает, что работа по надзору в сфере энергетической безопасности позволяла Онищенко получать уникальную информацию о работе Burisma.

В 2016 году Онищенко был лишен неприкосновенности и ныне скрывается от правоохранительных органов Украины. На родине в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере с государственными средствами. В 2018 году Онищенко заявил, что передал США компромат на бывшего президента страны Петра Порошенко, который собирал в течение года.

Скандал в Вашингтоне

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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