Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на заседании в четверг принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовало 121 государство, 55 воздержались, два высказались против.

Проект, соавторами которого стали 23 страны, в том числе Белоруссия, Бразилия, Китай, КНДР, Пакистан, Сирия, ЮАР, содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В тексте содержится настоятельный призыв к государствам "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно".

В нем выражена "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS. Речь идет о "сооружении памятников и мемориалов и проведении публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименовании улиц в целях их героизации".

Авторы проекта встревожены "участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

В документе также подчеркивается обеспокоенность по поводу "использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами, а также другими группами и отдельными лицами, исповедующими идеологию ненависти, в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах". При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

В этом контексте страны-инициаторы рекомендуют "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".