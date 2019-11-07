МВД Кипра может не ограничиться лишением гражданства 26 владельцев "золотых паспортов"

НИКОСИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Кипрские власти могут не ограничиться лишением гражданства 26 владельцев "золотых паспортов", попавших в "черный список", и при необходимости продлить этот перечень. Об этом заявил в четверг в интервью Кипрской телерадиовещательной корпорации министр внутренних дел Республики Кипр Константинос Петридис.

"Могут последовать и другие дела", - отметил он.

Глава МВД также сказал, что в отношении некоторых фигурантов списка кипрские власти уже начали сбор информации, а по другим - пока лишь запросили необходимые сведения за рубежом. При этом он не стал конкретизировать, о каких именно сведениях идет речь. Министр добавил, что возглавляемое им ведомство осуществляет эту работу во взаимодействии с генеральным прокурором Кипра Костасом Клиридисом, от которого МВД получает соответствующие консультации.

Петридис также признал, что не рассчитывает на то, что властям удастся быстро отозвать гражданство у тех, кто попал в список. "Немедленное аннулирование [гражданства] - непростое дело", - признался он.

Глава МВД также заявил, что экономика острова сегодня уже не зависит от практики выдачи "золотых паспортов", то есть от схемы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции, но при этом отметил, что благодаря этой схеме были сделаны капиталовложения далеко не только в недвижимость, но и в развитие инфраструктуры развлечений и отдыха. "При помощи этой паспортной программы были осуществлены очень значительные инвестиции. Были выполнены крупные работы по развитию инфраструктуры, такие как марина в Айя-Напе и казино", - информировал Петридис.

Состав "черного списка"

В среду глава МВД объявил о намерении властей островного государства лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, заметив, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию. Никакой информации о тех, кто значится в перечне, Петридис не привел, однако, по информации газеты Cyprus Mail, в списке значатся граждане шести стран: девять россиян, восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и малайзиец. При этом газета назвала личности лишь двух предполагаемых фигурантов списка. Это малайзийский предприниматель Джо Лоу, который объявлен в международный розыск в связи с кражей миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, предназначенного для помощи гражданам Малайзии, а также кенийский миллиардер Хамфри Кариуки, против которого власти в Найроби завели дело об уклонении от уплаты налогов.

Также вероятно, что теми восемью камбоджийцами, которых правительство Республики Кипр собирается лишить гражданства, являются родственники и приближенные премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Никакой информации о россиянах, которые, предположительно, фигурируют в списке, газета не привела.

На фоне набиравших обороты скандалов вокруг дел Джо Лоу и людей, близких к Хун Сену, кабинет министров еще в прошлом месяце пообещал подвергнуть проверке существующую на острове практику выдачи паспортов в обмен на инвестиции и аннулировать кипрское гражданство тех лиц, кому оно было предоставлено на неправовом основании.