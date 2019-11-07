NYT: Зеленский отменил интервью, в котором хотел объявить о расследовании против Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре отказался выступить в эфире телекомпании CNN с заявлением о начале расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. С таким утверждением выступила в четверг газета The New York Times.

По ее данным, публичное заявление о начале такого расследования было одним из главных условий оказания Вашингтоном финансовой и военной помощи Киеву. На том, чтобы 13 сентября текущего года украинский лидер выступил с таким заявлением в интервью одному из ведущих телекомпании CNN, настаивал президент США Дональд Трамп. NYT отмечает, что практическим все члены администрации Зеленского, кроме бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, поддержали эту идею. По мнению представителей окружения украинского лидера, плюсы от получения военной помощи затмили бы собой риск потери поддержки со стороны Демократической партии США, представителем которой является Байден.

Однако незадолго до запланированного интервью американские власти сообщили о разморозке военной помощи Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. До этого, по данным газеты Politico, в администрации США проверяли, используются ли эти средства наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона. После разморозки средств офис Зеленского "быстро отменил интервью", указывает NYT.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины, из которой следовало, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.