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Трамп внес в Сенат кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики

Ранее СМИ сообщили, что Рик Перри покинет свою должность в начале декабря

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес в четверг в Сенат кандидатуру первого заместителя министра энергетики Дэна Бруйетта на пост главы ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Дэн Бруйетт [назначается] на должность министра энергетики. Рик Перри [уходит] в отставку", - говорится в тексте.

По данным СМИ, Перри покинет свою должность в начале декабря. Нынешний министр оказался втянут в скандал с июльским телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом официальные лица США отвергали взаимосвязь телефонного разговора с грядущей отставкой министра.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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