В США заявили, что Джулиани вел "полную лжи" кампанию против экс-посла США в Киеве

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани проводил "полную лжи и неверной информации" кампанию в отношении экс-посла США в Киеве Мари Йованович. Такое мнение выразил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая в середине октября на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в четверг.

Кент давал показания перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. "Господин Джулиани в то время уже несколько месяцев вел полную лжи и неверной информации кампанию в отношении посла Йованович. Я считаю, что господин Джулиани, будучи американским гражданином, имеет гарантированное первой поправкой [к конституции США] право говорить все, что он хочет, однако он является частным лицом. Его утверждения и обвинения против посла Йованович были безосновательными и не соответствовали действительности", - сказал Кент законодателям.

По мнению сотрудника Госдепа, посол была минувшей весной снята с занимаемой должности в результате действий "нечистых на руку украинцев на Украине, а также частных американских граждан" в США. При этом в числе причастных Кент назвал бывших генпрокуроров Украины Виктора Шокина и Юрия Луценко, руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры страны Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика, а также партнеров Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые ранее были задержаны в США по подозрению в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некого украинского чиновника.

"Исходя из того, что мне известно, Юрий Луценко, как генеральный прокурор, обещал отомстить и предоставил Джулиани информацию в надежде, что он начнет ее распространять, что приведет к ее отставке", - добавил Кент.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.