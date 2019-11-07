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Республиканцы запросили у Госдепа документы о влиянии Байдена на политику по Украине

Документы ведомству необходимо предоставить не позднее 20 ноября

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Главы юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) запросили у госсекретаря Майкла Помпео документы, касающиеся влияния на политику на украинском направлении Джозефа Байдена в бытность вице-президентом США (2009-2017). Как отмечается в распространенном в четверг совместном письме законодателей, имеющиеся у Госдепартамента материалы необходимо предоставить не позднее 20 ноября.

Запрос касается деятельности сына Байдена Хантера на Украине, особенно его работы в руководстве газовой компании Burisma. По данным конгрессменов, приемный сын бывшего госсекретаря Джона Керри Кристофер Хайнц в электронной переписке с представителем дипведомства высокого ранга выражал обеспокоенность назначением его бизнес-партнеров - Хантера Байдена и Девона Арчера - в Burisma. "Хайнц, по словам его пресс-секретаря, серьезно предупреждал Арчера, что работать с Burisma неприемлемо, и отсутствие справедливости в этом вопросе стало главным катализатором прекращения деловых отношений Хайнца с Байденом и Арчером", - утверждают законодатели.

Конгрессмены ссылаются также на статью The New York Times от 1 мая 2019 года о том, что в Госдепе опасались влияния работы сына Байдена на политику вице-президента по Украине. Кроме того, представители Хантера Байдена пытались получить объяснения от ведомства в связи с обвинениями в адрес Burisma в коррупции.

"Для лучшего понимания, какие действия предпринимала администрация Барака Обамы для гарантии того, что политические решения по Украине и Burisma не стали зависимы от финансовых интересов членов семьи [Байдена], просим предоставить соответствующую информацию не позднее 20 ноября", - говорится в письме.

По мнению газеты Politico, республиканцы подобным запросом пытаются отвлечь внимание от расследования дела по импичменту президента США Дональда Трампа.

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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