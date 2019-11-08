NYT: бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может баллотироваться в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По словам ее источников, Блумберг намерен подать документы, чтобы его кандидатура была представлена на первичных выборах в штате Алабама. Они, как планируется, состоятся в марте 2020 года. Срок, отведенный на регистрацию кандидатов, истекает в пятницу по местному времени.

В марте Блумберг заявил, что после раздумий решил не вступать в президентскую гонку. По сведениям издания, сейчас он вновь рассматривает такую возможность и пока не принял окончательного решения. Блумберг уведомил ряд политиков, представляющих Демократическую партию, о том, что может вступить в гонку. По оценке издания, экс-мэр Нью-Йорка может стать сильным соперником для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, он зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре прошлого года он вновь зарегистрировался в качестве демократа.