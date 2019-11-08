В США хотят в будущем восстановить с Россией сотрудничество по ядерной безопасности

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы возобновить "в надлежащее время" полномасштабное сотрудничество с Россией в сфере ядерной безопасности. Это подчеркнула в четверг на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти.

Она подтвердила, что за последние несколько лет прежнее такое взаимодействие сильно сократилось, фактически оказалось свернуто. "Мы с нетерпением ожидаем будущих обсуждений со своими российскими коллегами в надлежащее время", - заявила Гордон-Хэгерти. Она не только возглавляет НУЯБ, но и занимает должность заместителя министра энергетики США. В Соединенных Штатах ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго.

При этом глава НУЯБ отметила, что сотрудничество в ограниченных масштабах между российскими и американскими экспертами в области ядерной безопасности сохраняется, несмотря на нынешнее кризисное состояние двусторонних отношений в целом. "У нас есть ограниченное взаимодействие на научной и в основном технической основе с некоторыми нашими российскими коллегами, которое продолжается и по сей день. У нас сохраняются ограниченные продолжающиеся дискуссии. Мы с нетерпением ожидаем [полноценных] обсуждений, когда это будет уместно", - сказала Гордон-Хэгерти.

Как она пояснила, не вдаваясь в детали, остающиеся контакты "по существу касаются базисного сотрудничества в сфере ядерной науки". "Мы его продолжаем", - заверила специалист.

Разработка оружия

Соединенные Штаты не занимаются на данном этапе разработкой гиперзвуковых ядерных вооружений, заявила Гордон-Хэгерти.

"Вы упомянули гиперзвук. Мы в настоящее время, в отличие от других стран, не занимаемся ядерным гиперзвуковым [оружием]. Мы рассматриваем [другие] программы, чтобы посмотреть, что можно сделать в плане... противовоздушной обороны", - сказала американский специалист высокого ранга.

При этом Гордон-Хэгерти несколько раз отрицательно ответила на дополнительный вопрос о том, означают ли ее высказывания, что США в настоящее время даже не ведут исследований в области создания упомянутых вооружений. "Изучение - это другая история. Нам таких указаний в настоящее время не давалось. Мы это изучали в 80-е годы, в прошлом", - сказала шеф профильного американского ведомства, подчеркнув, что "текущего исследования нет".

Комментируя ход модернизации американского стратегического ядерного арсенала, она подтвердила, что вверенное ей управление уже произвело "засекреченное число" модернизированных боеголовок малой мощности W76, которые предназначены для установки на баллистические ракеты морского базирования. Кроме того, Гордон-Хэгерти подчеркнула, что эксперты американского правительства сейчас не усматривают никаких "крупных проблем" в дальнейшей реализации программы модернизации ядерной бомбы B61 (тип B61-12). НУЯБ не считает, что в эту программу следует вносить какие-то кардинальные изменения, добавила Гордон-Хэгерти.

Боеприпасы в Турции

НУЯБ не комментирует публикации насчет обсуждения американскими властями вопроса о целесообразности вывоза своих атомных боеприпасов с территории Турции. "Нет, я не могу говорить о политике США применительно к нашему потенциалу ядерного сдерживания", - заявила глава управления. Ей была адресована просьба уточнить, завершился ли в администрации США процесс межведомственного обсуждения возможности вывоза из Турции американского тактического ядерного оружия, и, если да, то каковы результаты данных дискуссий.

Кроме того, руководитель НУЯБ отказалась подтвердить или опровергнуть данные о том, что Турция, как писала в прошлом месяце газета The New York Times со ссылкой на официального представителя США высокого ранга, фактически держит "в заложниках" американские ядерные боеприпасы. В соответствии с этой информацией, Анкара угрожает начать разработку собственного ядерного оружия, если Вашингтон решит убрать атомные бомбы B61 с базы Инджирлик. "Мое предыдущее заявление остается в силе", - сказала по этому поводу Гордон-Хэгерти.

На турецкой военно-воздушной базе Инджирлик находится порядка 50 единиц тактического ядерного оружия США. The New York Times 14 октября проинформировала о том, что "сотрудники Госдепартамента и Минэнерго США без лишнего шума рассматривали планы вывоза" этих боеприпасов в связи с проведением Анкарой военной операции "Источник мира" в Сирии. По мнению одного из источников газеты, переброска указанных вооружений с базы фактически означала бы "конец союза между Турцией и США". Как подчеркивалось в статье, оставлять ядерное оружие на базе, с точки зрения американской стороны, опасно. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке операции "Источник мира".