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Кризис на Украине

Глава ЛНР заявил, что появление в Золотом полиции Украины сделает невозможным отвод сил

Леонид Пасечник также добавил, что в этом случае в демилитаризованную зону симметрично введут подразделения Министерства госбезопасности и Министерства внутренних дел ЛНР

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ввод украинской полиции и Нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Золотого сделает невозможным разведение сил на новых участках. Об этом в пятницу заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что после окончания процесса разведения в Золотом в эту зону могут войти украинские полицейские и Национальная гвардия, стоит воспринимать как вопиющую некомпетентность и переиначивание смысла рамочного решения о разведении сил и средств, которое, в том числе, подписано представителями Украины" - говорится в заявлении Пасечника, которое публикует агентство Луганскинформцентр. Данное решение не допускает нахождения вооруженных людей в демилитаризованной зоне, подчеркнул глава ЛНР.

По его словам, "никакое извращенное толкование и попытка подменить суть рамочного решения по распоряжению Запада не изменит его содержания". "Уточню, что в случае если описанный мистером Тейлором сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения Министерства госбезопасности и Министерства внутренних дел ЛНР", - указал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что республика "очень серьезно относится к взятым на себя обязательствам". "Мы намерены выполнять их сами и пристально следить за тем, чтобы их, по умыслу или невнимательности, не нарушила противная сторона", - заключил он.

Стороны конфликта в Донбассе 29 октября начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск после неоднократного срыва Украиной договоренностей неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В пятницу, 1 ноября, разведение на участке возле Золотого завершилось. Это было на месте подтверждено обеими сторонами конфликта, а также наблюдателями ОБСЕ.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПасечник, Леонид Иванович
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