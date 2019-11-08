Пушилин: ввод в Петровское украинской полиции вынудит ДНР принять зеркальные меры

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Ввод украинской полиции и Нацгвардии в район Петровского после вывода оттуда армейских подразделений повлечет зеркальные меры со стороны Донецкой народной республики. Об этом в пятницу заявил глава республики Денис Пушилин.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым", - говорится в заявлении главы ДНР, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

Пушилин подчеркнул, что рамочное решение минской контактной группы не допускает нахождения на участках разведения сил и средств каких-либо вооруженных формирований, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Глава ДНР также выразил обеспокоенность в связи с заявлением американского дипломата. "Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников", - сказал Пушилин.

"К сожалению, мы опять лицом к лицу сталкиваемся с противоречивым и извращенным толкованием рамочного решения со стороны Запада", - констатировал он.

Отвод сил

Глава ДНР в четверг подтвердил, что республика готова 9 ноября приступить к отводу на участке разведение сил и средств "Петровское - Богдановка". До этого ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать разведение в указанную дату. Вместе с тем в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов начать разведение сил у Петровского 8 ноября в 13:00 мск.

Киев 4 ноября в очередной раз сорвал попытку возобновить процесс разведения войск на участке "Петровское - Богдановка".

Село Петровское расположено на линии соприкосновения сторон примерно в 40 км к югу от Донецка. В соответствии с рамочным решением 2016 года там определен один из трех пилотных участков разведения сил в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон у Петровского были отведены еще в октябре 2016 года, однако позже Украина вернула войска на позиции.