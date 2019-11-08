Предложенная Россией конференция по кибербезопасности пройдет в начале декабря

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по кибербезопасности, с инициативой проведения которой выступила Россия, может состояться в начале декабря. Об этом заявила в пятницу заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на Московской конференции по нераспространению.

"Мы знаем о российских предложениях в области киберпространства, - отметила она. - Вы предложили провести специальную конференцию, которую мы готовим в начале декабря".