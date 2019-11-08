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Кризис на Украине
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Украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в районе Петровского

Командующий операцией в Донбассе Владимир Кравченко подтвердил соблюдения семидневного режима тишины

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Киев готов начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00 (13:00 мск). Об этом в пятницу на брифинге заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.

"Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению", - сказал он. По словам Кравченко, если таким же сигналом не ответит другая сторона, это будет означать срыв разведения и нарушение международных договоренностей.

"Практическое разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней", - уточнил командующий. Он подчеркнул, что украинские военные после разведения "не снизят боевой готовности".

Разведение сил

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. После избрания нового президента Украины процесс удалось перезапустить: 30 июня этого года стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, 2 ноября они подтвердили завершение этого процесса в районе Золотого.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявила, что республика готова к отводу у Петровского 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал эту дату, но с оговоркой, что процессу будет предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным, в связи с чем отвод был сорван.

В минувший четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности начать разведение сил в районе Петровского 9 ноября и выразил надежду, что Киев также выполнит свои обязательства.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичПушилин, Денис Владимирович
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