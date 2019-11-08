Китай не будет присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Китай готов сокращать свой ядерный потенциал, однако не стоит ожидать, что Пекин присоединится к переговорам Москвы и Вашингтона по разоружению. Об этом в пятницу на конференции по нераспространению заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Китай не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сохранят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу, - сказал дипломат. - Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам [c РФ и США по разоружению]".

Фу Цун также сообщил, что Китай и США проведут через месяц двусторонние консультации по вопросам ядерной безопасности.

"В июле у нас в Пекине был очень значимый диалог по вопросам нераспространения. Буквально через месяц у нас с США будет продолжаться разговор по вопросам ядерной безопасности", - сказал он.

Договор о СНВ

Фу Цун также заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) между США и Россией необходимо продлить.

"Договор СНВ-3 между США и Россией должен быть продлен", - сказал он, подчеркнув также, что для снижения риска возникновения конфликтов необходимо принять ряд мер, в частности, США должны прекратить разработку и развертывание своей системы ПРО.

Китайский дипломат выразил обеспокоенность по поводу нынешней ситуации в области контроля над вооружениями. "Мы видим растущее соперничество. США стремятся к военному превосходству над Россией и Китаем во всех областях. Они выходят из двусторонних и многосторонних соглашений о контроле над вооружениями и нераспространении", - указал он.

Фу Цун также обратил внимание, что ядерную войну нельзя вести и в ней нельзя победить. "Это должны понимать все", - сказал он.

В августе госсекретарь Майкл Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД, в качестве одной из причин выхода Вашингтон неоднократно называл тот факт, что этим соглашением не охвачен КНР. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе американской стороны.

КНР выступила против выхода США из российско-американского договора, призвав Белый дом вернуться к выполнению своих обязательств. Вашингтон в свою очередь ранее неоднократно высказывался за подготовку схожего с ДРСМД соглашения, но с участием Китая.

В новость были внесены изменения (11:04 мск) - добавлены подробности.