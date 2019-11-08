Пекинская "Арт-зона 798": заповедник бунтарей или успешный бизнес-проект?

Все началось без малого два десятилетия назад: несколько художников, работников современного театра, вольных фотографов заняли помещения заброшенного промышленного предприятия №798 на северо-востоке Пекина. Прежние цеха превратились в студии и выставочные залы. "Арт-зона 798": первые шаги Хотя бывший завод китайской "оборонки", выпускавший радиоэлектронное оборудование и военную технику, пустовал до этого несколько лет, посягательство богемы на государственную собственность вызвало возмущение властей. Да и идейное содержание авангардного творчества порождало сомнения. Представителей творческой интеллигенции несколько раз выдворяли с помощью полиции, те прятались в развалюхах, снова и снова, подобно вольнолюбивым птицам, возвращаясь к своим порушенным гнездам с поломанными мольбертами и разбитыми скульптурами.

Еще в 2010 году уже разросшуюся "Арт-зону" попробовали в очередной раз закрыть, после чего "творцы" построились в нестройную колонну и вышли на центральный проспект Чанъань, где их быстро рассеяли стражи порядка. Однако самодеятельные деятели искусства к тому времени успели получить известность в стране и за ее пределами своими довольно смелыми работами, главным образом — по мотивам Культурной революции 1966–1976 годов. "Бульдозерные" меры могли вызвать негативный резонанс на Западе, и длинноволосых креативщиков оставили в покое — в обмен на пионерское обещание "вести себя хорошо".

К тому же столичные власти как раз приняли документ под заголовком "Руководящее мнение о сохранении старых фабрично-заводских строений и расширении культурного пространства". Согласно утвержденной концепции, было решено переделать отжившие свое фабрики и заводы в культурные пространства. Оказалось, что прежние объекты, служившие делу экономического подъема страны, вполне можно преобразовать в "индустриальные памятники", выставочные площадки, концертные залы, художественные салоны и творческие зоны. Всего в городе выявили более 200 закрытых по разным причинам и в разное время предприятий, которые могли послужить в новом качестве. Кафе в старом паровозе В 50-е годы прошлого века построенные с помощью специалистов из братской Германской Демократической Республики просторные светлые корпуса комбината №798 казались пекинским рабочим настоящим промышленным раем. Теперь "Арт-зона 798" — одно из самых посещаемых туристами мест в китайской столице, с многочисленными студиями, выставочными залами и модными кафе. Хотя бунтарский дух и выветрился, сменившись на деловой расчет, время от времени и здесь проходят интересные акции, яркие выставки. "Да, былой творческой вольницы больше нет, многие художники, не выдержав вызова коммерциализации, поразъехались кто куда", — говорит владелец Red Gate Gallery по имени Брайан. Но, с другой стороны, продолжает он, у его галереи дела идут хорошо, от клиентов отбоя нет, много покупают иностранные туристы.

Сюда, поближе к оживленной и заинтересованной толпе, перебазировался из центра города Израильский культурный центр, почти напротив которого гостеприимно распахнуло резные двери аналогичное представительство Ирана. Чуть поодаль — Центр культуры и искусства Корейской Народно-Демократической Республики, где можно приобрести картины и художественные плакаты из страны чучхе. Много кафе. Одно разместилось в старом паровозе. В другом заведении на видном месте красуется "Изречение Мао Цзэдуна", написанное масляной краской прямо на штукатурке. "Это, — говорит подошедший хозяин заведения, — осталось еще от старого завода, вон, видите, на фотографии конца 50-х годов совсем еще не старый Дэн Сяопин, окруженный ударниками труда. Фото с тех же времен". Эпатаж приносит деньги И сейчас тут бывают общественные акции. Например, организация, ведущая борьбу за права животных РЕТА ("Люди за этичное обращение с животными") накануне очередной Пекинской недели моды провела в "Арт-зоне 798" выставку "голой рекламы". Традиционный для подобных мероприятий слоган — "Лучше ходить голым, чем одетым в меха". Со стен одной из здешних галерей на посетителей смотрели обнаженные модели, среди которых — Памела Андерсон, Джоанна Крупа, Ким Бейсингер, Пинк, Пенелопа Крус, Энни И и другие известные и не очень актрисы, певицы, модели и общественные деятельницы. Немало было и представителей сильного пола, также засветившихся на ниве движения за права братьев наших меньших. И это при том, что Китай является одним из лидеров мировой меховой индустрии. Пекинские власти проведению выставки "голой рекламы" не препятствовали.