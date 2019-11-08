Пекинская "Арт-зона 798": заповедник бунтарей или успешный бизнес-проект?

Все началось без малого два десятилетия назад: несколько художников, работников современного театра, вольных фотографов заняли помещения заброшенного промышленного предприятия №798 на северо-востоке Пекина. Прежние цеха превратились в студии и выставочные залы.
"Арт-зона 798": первые шаги
Хотя бывший завод китайской "оборонки", выпускавший радиоэлектронное оборудование и военную технику, пустовал до этого несколько лет, посягательство богемы на государственную собственность вызвало возмущение властей. Да и идейное содержание авангардного творчества порождало сомнения. Представителей творческой интеллигенции несколько раз выдворяли с помощью полиции, те прятались в развалюхах, снова и снова, подобно вольнолюбивым птицам, возвращаясь к своим порушенным гнездам с поломанными мольбертами и разбитыми скульптурами.
Еще в 2010 году уже разросшуюся "Арт-зону" попробовали в очередной раз закрыть, после чего "творцы" построились в нестройную колонну и вышли на центральный проспект Чанъань, где их быстро рассеяли стражи порядка. Однако самодеятельные деятели искусства к тому времени успели получить известность в стране и за ее пределами своими довольно смелыми работами, главным образом — по мотивам Культурной революции 1966–1976 годов. "Бульдозерные" меры могли вызвать негативный резонанс на Западе, и длинноволосых креативщиков оставили в покое — в обмен на пионерское обещание "вести себя хорошо".
К тому же столичные власти как раз приняли документ под заголовком "Руководящее мнение о сохранении старых фабрично-заводских строений и расширении культурного пространства". Согласно утвержденной концепции, было решено переделать отжившие свое фабрики и заводы в культурные пространства. Оказалось, что прежние объекты, служившие делу экономического подъема страны, вполне можно преобразовать в "индустриальные памятники", выставочные площадки, концертные залы, художественные салоны и творческие зоны. Всего в городе выявили более 200 закрытых по разным причинам и в разное время предприятий, которые могли послужить в новом качестве.
Кафе в старом паровозе
В 50-е годы прошлого века построенные с помощью специалистов из братской Германской Демократической Республики просторные светлые корпуса комбината №798 казались пекинским рабочим настоящим промышленным раем. Теперь "Арт-зона 798" — одно из самых посещаемых туристами мест в китайской столице, с многочисленными студиями, выставочными залами и модными кафе. Хотя бунтарский дух и выветрился, сменившись на деловой расчет, время от времени и здесь проходят интересные акции, яркие выставки. "Да, былой творческой вольницы больше нет, многие художники, не выдержав вызова коммерциализации, поразъехались кто куда", — говорит владелец Red Gate Gallery по имени Брайан. Но, с другой стороны, продолжает он, у его галереи дела идут хорошо, от клиентов отбоя нет, много покупают иностранные туристы.
Сюда, поближе к оживленной и заинтересованной толпе, перебазировался из центра города Израильский культурный центр, почти напротив которого гостеприимно распахнуло резные двери аналогичное представительство Ирана. Чуть поодаль — Центр культуры и искусства Корейской Народно-Демократической Республики, где можно приобрести картины и художественные плакаты из страны чучхе. Много кафе. Одно разместилось в старом паровозе. В другом заведении на видном месте красуется "Изречение Мао Цзэдуна", написанное масляной краской прямо на штукатурке. "Это, — говорит подошедший хозяин заведения, — осталось еще от старого завода, вон, видите, на фотографии конца 50-х годов совсем еще не старый Дэн Сяопин, окруженный ударниками труда. Фото с тех же времен".
Эпатаж приносит деньги
И сейчас тут бывают общественные акции. Например, организация, ведущая борьбу за права животных РЕТА ("Люди за этичное обращение с животными") накануне очередной Пекинской недели моды провела в "Арт-зоне 798" выставку "голой рекламы". Традиционный для подобных мероприятий слоган — "Лучше ходить голым, чем одетым в меха". Со стен одной из здешних галерей на посетителей смотрели обнаженные модели, среди которых — Памела Андерсон, Джоанна Крупа, Ким Бейсингер, Пинк, Пенелопа Крус, Энни И и другие известные и не очень актрисы, певицы, модели и общественные деятельницы. Немало было и представителей сильного пола, также засветившихся на ниве движения за права братьев наших меньших. И это при том, что Китай является одним из лидеров мировой меховой индустрии. Пекинские власти проведению выставки "голой рекламы" не препятствовали.
Пожалуй, прежний заповедник бунтарей исчез, не выдержав коммерческого натиска. Но зато город получил обширное культурное пространство, которое охотно посещают и гости столицы, и сами пекинцы, особенно молодые. И сама коммерция на творческой ниве обрела цивилизованные, упорядоченные формы. Очевидно, таких мест в Пекине будет больше — город приобретает характер мегаполиса, обладающего огромным туристическим потенциалом. Китайская столица обещает стать "культурным центром мирового уровня", и здесь без модной "Арт-зоны 798" не обойтись. А значит, придется мириться с тем, что проводимые там выставки порою носят эпатажный характер, смущая приверженцев прежней идеологической выдержанности в духе социалистического реализма. "Городским властям предстоит принимать нелегкие решения по поводу того, какие произведения искусства или постановки будут наполнять новые культурные пространства", — написала по этому поводу газета China Daily.
Андрей Кириллов