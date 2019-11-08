Премьер Молдавии не смогла убедить Соцпартию отказаться от вотума недоверия правительству

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду не смогла убедить Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) отказаться от выдвижения вотума недоверия правительству. Об этом сообщил в пятницу депутат ПСРМ Василий Боля в ходе брифинга по итогам переговоров в парламенте.

"Переговоры закончились безрезультатно <…> До начала заседания парламента у премьера еще есть время, чтобы отозвать законопроект", - сказал Боля.

Он объяснил, что фракция ПСРМ выступает за сохранение правительства, а также коалиции с Партией действия и солидарности Санду и "Платформой "Достоинство и правда", однако не готова мириться с нарушением коалиционного соглашения, в котором оговаривалась процедура назначения генпрокурора.

Согласно конституции республики, генпрокурор назначается президентом страны по представлению Высшего совета прокуроров. Ранее Санду заявила, что сама предложит Высшему совету прокуроров на выбор двух кандидатов, так как организованная Минюстом комиссия не справилась с этой задачей. Перед этим правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре.

В новость были внесены изменения (12:33 мск) - добавлены подробности.