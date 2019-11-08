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Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга опровергла утверждения, что участник протестов погиб, спасаясь от погони

В полиции сообщили. что об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга опровергли предположения о том, что трагическая гибель 22-летнего студента, разбившегося при падении с высоты, наступила в тот момент, когда он спасался от погони. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции старший суперинтендант местной полиции Сюзетт Фу.

"Существуют обвинения в том, что до падения за ним гнались сотрудники полиции. Мы должны уточить, что это, безусловно, ложь", - подчеркнула она. По ее словам, камеры наблюдения зафиксировали, что студент около получаса слонялся один в районе автомобильной парковки, прежде чем поднялся на третий этаж этого здания, откуда, предположительно, сорвался вниз.

22-летний студент Гонконгского университета науки и технологии по фамилии Чоу был найден в понедельник утром у парковки в одном из спальных районов, где проходили массовые акции протеста и столкновения с полицией. Чоу был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг и вскоре впал в кому. Его состояние ухудшилось ночью в четверг, в пятницу он умер от остановки сердца.

Ректор университета, в котором учился Чоу, заявил, что осудит действия полиции, если будет установлено, что в ту ночь стражи порядка вышли за рамки своих полномочий, необоснованно применяя слезоточивый газ. До сих пор точно не ясно, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал.

В пятницу сотни сторонников антиправительственных протестов выступили с осуждением полиции и призвали к возмездию. Десятки студентов университета, где учился Чоу, устроили акты вандализма и погромы на территории кампуса.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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