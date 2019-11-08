Полиция Гонконга опровергла утверждения, что участник протестов погиб, спасаясь от погони

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга опровергли предположения о том, что трагическая гибель 22-летнего студента, разбившегося при падении с высоты, наступила в тот момент, когда он спасался от погони. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции старший суперинтендант местной полиции Сюзетт Фу.

"Существуют обвинения в том, что до падения за ним гнались сотрудники полиции. Мы должны уточить, что это, безусловно, ложь", - подчеркнула она. По ее словам, камеры наблюдения зафиксировали, что студент около получаса слонялся один в районе автомобильной парковки, прежде чем поднялся на третий этаж этого здания, откуда, предположительно, сорвался вниз.

22-летний студент Гонконгского университета науки и технологии по фамилии Чоу был найден в понедельник утром у парковки в одном из спальных районов, где проходили массовые акции протеста и столкновения с полицией. Чоу был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг и вскоре впал в кому. Его состояние ухудшилось ночью в четверг, в пятницу он умер от остановки сердца.

Ректор университета, в котором учился Чоу, заявил, что осудит действия полиции, если будет установлено, что в ту ночь стражи порядка вышли за рамки своих полномочий, необоснованно применяя слезоточивый газ. До сих пор точно не ясно, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал.

В пятницу сотни сторонников антиправительственных протестов выступили с осуждением полиции и призвали к возмездию. Десятки студентов университета, где учился Чоу, устроили акты вандализма и погромы на территории кампуса.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.