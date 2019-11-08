Германия пригласила Россию на участие в торжествах по случаю падения Берлинской стены

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Германии направляли приглашение российской стороне на участие в торжествах по случаю 30-летия падения Берлинской стены. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Приглашение было, от российской стороны будет представитель", - сказала она.

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, которая была одним из символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию - по некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена просуществовала до 1989 года.