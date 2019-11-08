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Глава МИД Японии рассчитывает провести переговоры с Лавровым в Нагое

В этом городе 22-23 ноября пройдет встреча министров иностранных дел G20

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях встречи министров иностранных дел G20, которая пройдет в японском городе Нагоя с 22 по 23 ноября. Об этом сам глава японского внешнеполитического ведомства заявил в пятницу на регулярной пресс-конференции.

"График будет плотный и время, отведенное на двусторонние переговоры, будет ограничено. Но я хотел бы провести двусторонние переговоры [с главами МИД других стран], в первую очередь - с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым", - отметил он.

Тосимицу Мотэги был назначен главой МИД в результате перестановок в японском правительстве 11 сентября. Ранее он занимал пост министра по восстановлению экономики, курировал торговые переговоры с США.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссия
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