Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: турецкие военные применили слезоточивый газ против протестующих сирийцев в Хасеке

Как сообщает агентство SANA, манифестанты из поселка Дейр-Госн скандировали лозунги, требуя от Турции вывести свои войска с сирийской территории

ТАСС, 8 ноября. Военнослужащие турецкой армии применили гранаты со слезоточивым газом против сирийских граждан, устроивших акцию протеста в приграничном районе Джаввадия на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его информации, манифестанты из поселка Дейр-Госн, собравшиеся у шоссе, по которому следовала колонна бронетехники, скандировали лозунги, требуя от Турции вывести свои войска с сирийской территории. Участники акции вели себя агрессивно и принялись бросать в турецких военных камни и обувь. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

Турция в ходе трансграничной операции "Источник мира", начавшейся 9 октября, создала на севере Сирии зону безопасности глубиной 32 км. В Дамаске расценили вторжение турецких войск как агрессию и направили 14 октября армейские подразделения в провинцию Хасеке, находившуюся под контролем курдских формирований.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Как отмечает SANA, население пограничных районов относится враждебно к турецким войскам и воюющим на их стороне формированиям вооруженной оппозиции. В городах Хасеке и Камышлы прошли демонстрации, участники которых приветствовали размещение сирийской армии на северо-востоке страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Молдавии
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС