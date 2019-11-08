СМИ: турецкие военные применили слезоточивый газ против протестующих сирийцев в Хасеке

ТАСС, 8 ноября. Военнослужащие турецкой армии применили гранаты со слезоточивым газом против сирийских граждан, устроивших акцию протеста в приграничном районе Джаввадия на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его информации, манифестанты из поселка Дейр-Госн, собравшиеся у шоссе, по которому следовала колонна бронетехники, скандировали лозунги, требуя от Турции вывести свои войска с сирийской территории. Участники акции вели себя агрессивно и принялись бросать в турецких военных камни и обувь. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

Турция в ходе трансграничной операции "Источник мира", начавшейся 9 октября, создала на севере Сирии зону безопасности глубиной 32 км. В Дамаске расценили вторжение турецких войск как агрессию и направили 14 октября армейские подразделения в провинцию Хасеке, находившуюся под контролем курдских формирований.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Как отмечает SANA, население пограничных районов относится враждебно к турецким войскам и воюющим на их стороне формированиям вооруженной оппозиции. В городах Хасеке и Камышлы прошли демонстрации, участники которых приветствовали размещение сирийской армии на северо-востоке страны.