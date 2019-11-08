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Кризис в Сирии

Конституционный комитет Сирии вновь соберется в Женеве 25 ноября

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Конституционный комитет Сирии прерывает свою работу в Женеве на две недели, чтобы вновь собраться 25 ноября. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Два сопредседателя комитета согласились встретиться вновь в Женеве через 14 дней. Таким образом, следующий раунд дискуссий стартует 25 ноября", - сказал он.

Редакционная (малая) группа Конституционного комитета Сирии, состоящая из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии), приступила к работе 4 ноября. Согласование списка ее участников стало главным практическим итогом первых трех дней работы комитета, стартовавшей 30 октября. В состав Конституционного комитета Сирии всего вошли 150 делегатов: по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Представители всех трех сегментов заявили ранее о настрое на конструктивную работу.

Теги
СирияШвейцарияКризис в Сирии
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