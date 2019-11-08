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Армия Ирана сообщила, что сбитый беспилотник нарушил воздушное пространство страны

Ранее губернатор провинции Хузестан подтвердил, что 8 ноября иранские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший другому государству

ТЕГЕРАН, 8 ноября. /ТАСС/. Армия Ирана заявила, что сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в провинции Хузестан нарушил воздушное пространство страны. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте ведомства.

"Этот решительный шаг и запуск ракеты стал реакцией на нарушение беспилотником воздушного пространства нашей страны", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "система обороны страны полностью готова отражать любого рода вторжение в иранское воздушное пространство".

В пятницу губернатор провинции Хузестан Голамреза Шариати подтвердил, что утром 8 ноября иранские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший другому государству.

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