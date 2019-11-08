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Помпео заявил, что НАТО рискует потерять актуальность, если перестанет быть эффективной

Госсекретарь США отметил, что альянс должен расти и меняться и "смотреть в лицо вызовам современности"

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен сохранять эффективность и возможность решать современные проблемы, в противном случае рискует изжить себя. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Берлине.

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"НАТО должна расти и меняться, должна смотреть в лицо вызовам современности", - сказал он. "НАТО рискует устареть, если не будет делать вещи, необходимые для поиска ответов на вызовы", - отметил Помпео. "Если страны будут думать, что они могут получать защиту, не предоставляя необходимые ресурсы, если они не будут выполнять обязательства, то есть риск, что НАТО станет неэффективной или устаревшей", - сказал госсекретарь.

США ранее неоднократно утверждали, что Германия недостаточно средств тратит на оборону.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не согласна с Макроном.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияФранцияПомпео, Майкл (Майк)Макрон, Эмманюэль
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