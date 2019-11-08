Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду, которое под свою ответственность изменило процедуру назначения генерального прокурора. Об этом на заседании парламента в пятницу сообщил депутат ПСРМ Василий Боля.

"Фракция Партии социалистов зарегистрировала вотум недоверия против правительства, которое взяло ответственность за проект закона, нарушающий конституцию", - сказал Боля

Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни. Поддержать вотум недоверия ПСРМ уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы.

Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора. Согласно конституции, он назначается президентом страны по представлению Высшего совета прокуроров. Ранее правительство под свою ответственность внесло поплавки в закон о прокуратуре, согласно которым премьер будут лично предложит Высшему совету прокуроров на выбор двух кандидатов, так как организованная Минюстом комиссия не справилась с этой задачей.

С действиями правительства не согласна Партия социалистов Республики Молдова, которая сформировала парламентское большинство с Партией действия и солидарности Санду и "Платформой "Достоинство и правда". По словам Боли, процедура назначения нового генпрокурора оговаривалась в коалиционном соглашении. Кроме того, действия премьера противоречат конституции, отметила он.