В Пентагоне заявили, что сбитый Ираном беспилотник не принадлежит США

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, который сбил Иран в своем воздушном пространстве, не принадлежит Вооруженным силам (ВС) США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС.

"Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны", - отмечается в документе.

В нем говорится, что беспилотник, который сбил Иран, "не принадлежит Пентагону". "Если какой-либо беспилотный летательный аппарат и был сбит в зоне ответственности СЕНТКОМ, то он не принадлежит Пентагону. Вся техника США находится на учете", - добавили в СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

В пятницу губернатор провинции Хузестан Голамреза Шариати подтвердил, что утром 8 ноября иранские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший другому государству. Армия Ирана заявила, что сбитый беспилотник в провинции Хузестан нарушил воздушное пространство страны.