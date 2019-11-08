Сторонники премьера Молдавии пикетируют парламент, выступая против отставки правительства

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников премьер-министра Молдавии Майи Санду пикетируют парламент, где в пятницу была зарегистрирована инициатива о выдвижении вотума недоверия кабинету. Ее авторами выступили депутаты фракции Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ), которая не согласилась с решением премьера лично выдвигать кандидатов в генпрокуроры.

"Это очень важная должность. Нужен человек, который сможет по-настоящему реформировать прокуратуру, начать борьбу с коррупцией и вернуть доверие людей к этому ведомству", - сказала перед собравшимися Санду, которая является лидером Партии действия и солидарности (ПДС).

"Мы пытались проводить реформы в белых перчатках, но в итоге оказались в чрезвычайных обстоятельствах и вынуждены применять чуть менее традиционные меры", - объяснил инициативу вице-председатель парламента Александр Слусарь, который представляет фракцию "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП), входящую с ПДС в избирательный блок Acum ("Сейчас") .

Вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, который является лидером ПДП, призвал участников митинга быть готовыми выйти на более масштабную акцию протеста по призыву премьера.

Отставка кабинета будет обсуждаться на следующем заседании законодательного органа в ближайшие дни. Поддержать вотум недоверия ПСРМ уже выразила готовность оппозиционная Демократическая партия Молдовы.