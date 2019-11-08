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Акции протеста в Алжире

СМИ: в Алжире оппозиция требует отменить намеченные на 12 декабря выборы президента

На улицы вышли тысячи людей

ТАСС, 8 ноября. Массовые демонстрации и митинги проходят в пятницу в столице Алжира и ряде других крупных городов страны. Их участники требуют смены политической элиты, проведения подлинных демократических реформ, обеспечения прав и свобод граждан, сообщает информационный портал TSA.

В столице, несмотря на дождь и снижение температуры, на главные площади и улицы вышли тысячи граждан, чтобы организовать очередную акцию протеста. После полуденной молитвы их численность значительно возросла. "Мы за свободный и демократический Алжир! Нет выборам 12 декабря! Нет выборам в этом году!" - скандируют противники власти. По их мнению, избирательная кампания и выборы, проводимые под контролем действующего правящего режима, не могут привести к коренным преобразованиям в стране и улучшить жизнь народа.

Мирные акции с похожими лозунгами проходят в Бордж-Бу-Арреридже, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Эт-Тарфе и других городах.

Алжирская общественность активно обсуждает прозвучавшие в четверг заявления начальника штаба Национальной народной армии (ННА), заместителя министра обороны Ахмеда Гаида Салаха. Он подверг критике популярный среди участников манифестаций лозунг "За гражданское, а не военное государство". По мнению главы ННА, сторонники этого тезиса "стремятся обрушить основы алжирской государственности". "Очевидно, что предпринимаются попытки использовать сложившуюся в стране ситуацию и разорвать крепкие нити доверия между народом и армией", - заявил Гаид Салах.

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они потребовали немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. К ним допущены пятеро кандидатов, включая двух бывших премьер-министров.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирАкции протеста в Алжире
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