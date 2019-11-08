Визит первого замглавы МИД Греции в РФ отложили по согласованию сторон

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Визит в Москву первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса, который был запланирован на начало следующей недели, отложен по согласованию сторон. Об этом сообщили в пятницу журналистам в дипломатическом офисе замминистра.

"В связи с загруженной программой российского министра предусматривалось очень мало времени для беседы с нашим министром, и по согласованию сторон было решено отложить визит", - сказали в офисе.

В четверг официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас объявил на брифинге, что Варвициотис в качестве сопредседателя смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству совершит визит в Россию и встретится 11 ноября в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, который является сопредседателем с российской стороны. Планировалось, что на встрече будут обсуждены вопросы подготовки следующего заседания совместной межправкомиссии, которое, как ожидается, пройдет весной 2020 года.

Служащий офиса Варвицитиса в пятницу отметил, что греческая сторона придает особое значение смешанной межправительственной комиссии и перезапуску экономических отношений. "Мы предложили отложить встречу, чтобы было больше времени для работы над перезапуском греко-российских экономических отношений", - сообщили в офисе, подчеркнув, что визит откладывается, а не отменяется. По словам дипломата, для обсуждения потребуется больше времени, так как имеется много крупных тем.

Согласно программе визита, Варвициотис планировал также встретиться в Москве и со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, чтобы обсудить "региональные вопросы, которые касаются Ближнего Востока".