Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Визит первого замглавы МИД Греции в РФ отложили по согласованию сторон

Поездка была запланирована на начало следующей недели

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Визит в Москву первого заместителя министра иностранных дел Греции Мильтиадиса Варвициотиса, который был запланирован на начало следующей недели, отложен по согласованию сторон. Об этом сообщили в пятницу журналистам в дипломатическом офисе замминистра.

"В связи с загруженной программой российского министра предусматривалось очень мало времени для беседы с нашим министром, и по согласованию сторон было решено отложить визит", - сказали в офисе.

В четверг официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас объявил на брифинге, что Варвициотис в качестве сопредседателя смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству совершит визит в Россию и встретится 11 ноября в Москве с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, который является сопредседателем с российской стороны. Планировалось, что на встрече будут обсуждены вопросы подготовки следующего заседания совместной межправкомиссии, которое, как ожидается, пройдет весной 2020 года.

Служащий офиса Варвицитиса в пятницу отметил, что греческая сторона придает особое значение смешанной межправительственной комиссии и перезапуску экономических отношений. "Мы предложили отложить встречу, чтобы было больше времени для работы над перезапуском греко-российских экономических отношений", - сообщили в офисе, подчеркнув, что визит откладывается, а не отменяется. По словам дипломата, для обсуждения потребуется больше времени, так как имеется много крупных тем.

Согласно программе визита, Варвициотис планировал также встретиться в Москве и со специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, чтобы обсудить "региональные вопросы, которые касаются Ближнего Востока".

Теги
ГрецияРоссия
Реклама на ТАСС
Трамп заявил ТАСС, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая
Американский президент подтвердил, что получил приглашение посетить российскую столицу в этот день
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС