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Трамп заявил ТАСС, что хотел бы побывать в Москве на параде 9 Мая

Американский президент подтвердил, что получил приглашение посетить российскую столицу в этот день
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать в Москве 9 мая будущего года на торжествах по случаю Дня Победы. Американский лидер заявил об этом, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, в беседе с журналистами в Белом доме.

"Да, я был приглашен", - сказал американский лидер. Он отвечал на вопрос о переданном ему приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года.

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите в Москву] подумаю", - сказал далее Трамп. "Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", - указал глава администрации США.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Трампа на мероприятия по случаю 75-летия Победы во время их встречи, которая состоялась в июне в японской Осаке на полях саммита Группы двадцати (G20). Американский президент в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение.

В новость были внесены изменения (18:59 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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