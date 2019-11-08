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Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с Зеленским

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава вашингтонской администрации рассказал об этом в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

Президент говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах. "Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента - прим. ТАСС) захотят, - отметил Трамп. - Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент".

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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