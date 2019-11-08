Вопрос об отводе войск в районе Петровского остается открытым

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. В вопрос о том, когда состоится отвод войск сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское, 8 ноября так и не было внесено ясности. В течение всего дня звучали взаимоисключающие заявления сторон о сроках его начала, а украинская сторона даже организовала выезд журналистов к месту предполагаемого разведения войск, которое, как она настаивала, должно было произойти именно сегодня.

На последней встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которая прошла 29 октября, стороны согласовали наконец и дату отвода от Петровского. При этом сама дата не называлась, и, как поясняли представители республик Донбасса, сделано это было как раз по просьбе украинской стороны, которая опасалась новых провокаций со стороны националистов. Тем не менее, несколько дней спустя сам Зеленский объявил, что разведение войск начнется 4 ноября. Но этого не случилось. Украинская сторона заявила, что прежде чем отводить силы и средства, необходимо выдержать семидневный период тишины в данном районе, хотя изначальные договоренности этого не предусматривали.

Летом стороны конфликта в Донбассе сумели отвести войска от Станицы Луганской. Осенью после нескольких попыток удалось это сделать и в районе города Золотое, куда Зеленский был вынужден лично приезжать, чтобы уговорить засевших там украинских националистов.

Петровское остается последним из трех пилотных участков безопасности, о создании которых контактная группа договорилась еще в 2016 году. Тогда почти сразу удалось развести силы и средства в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, а переговоры относительно Станицы Луганской затянулись на несколько лет. За это время украинская армия успела вернуться на позиции, которые она оставила в первых двух населенных пунктах. В результате все пришлось начинать сначала уже после прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского весной нынешнего года.

После этого представители Донецкой и Луганской народных республик выступили с инициативой провести 8 ноября видеоконференцию подгруппы по безопасности контактной группы, чтобы назначить новую дату. Однако украинская сторона проигнорировала эту инициативу и в одностороннем порядке объявила о том, что она именно в этот день сама начнет отвод войск в районе Петровского. Туда 8 ноября были приглашены представители средств массовой информации для освещения этого процесса. В ответ республики Донбасса заявили о своей готовности начать отвод в субботу, 9 ноября.

Буквально за несколько минут до полудня по киевскому времени (13:00 мск), когда украинская сторона анонсировала начало отвода, с заявлением наконец выступила ОБСЕ. Специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на востоке Украины начнется в субботу в 12:00 по местному времени (13:00 мск). По словам Сайдика, дата была согласована контактной группой "при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Сайдик отметил, что достижение консенсуса относительно даты разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, которое должно состояться в субботу, укрепит доверие между сторонами и будет способствовать прогрессу в ходе дальнейших переговоров. Спецпредставитель председателя ОБСЕ отметил конструктивность сторон, которые при первоначальном отсутствии консенсуса о дате разведения сил и средств в районе Петровского смогли, тем не менее, найти общий язык о начале отвода, исходя из того, что он должен осуществляться зеркально и одновременно. Сайдик выразил уверенность, что выполнение обязательств, предусмотренных Рамочным решением контактной группы о разведении сил и средств, послужит укреплению доверия между сторонами и достижению прогресса на переговорах.

Вскоре после заявления спецпредставителя ОБСЕ министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова подтвердила готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского 9 ноября. Она сообщила, что благодаря личной активной позиции Мартина Сайдика удалось добиться конструктива от представителей Киева и коллегиально согласовать новую дату разведения в Петровском в предстоящую субботу. В своем заявлении Наталья Никонорова выразила надежду, что Киев выполнит взятые обязательства и приступит к отводу 9 ноября.

Туманность позиции Украины

После заявления Сайдика прошло еще несколько часов, прежде чем украинская сторона выступила с заявлением. Более того, в сообщении штаба силовой операции в Донбассе, опубликованном в Facebook, ни слова не говорилось о возможности приступить к отводу войск 9 ноября. Украинские силовики обвинили республики Донбасса в срыве разведения сторон, которое, по словам представителей Киева, они были готовы начать в пятницу.

Позднее украинское агентство УНН опубликовало высказывания начальника пресс-центра штаба украинской силовой операции в Донбассе Андрея Агеева, по словам которого, Киев готов приступить к отводу войск в районе Петровского 9 ноября, как об этом объявило ОБСЕ. Пресс-секретарь ссылался на командующего силовой операцией украинских сил в Донбассе, который, по слова Агеева, заявил, что украинские военные готовы провести разведение 9 ноября, в 12:00, "в зеркальном отражении, синхронно с противником".

Между тем этим слова пресс-секретаря не были подтверждены никаким официальным заявлением военного командования или политического руководства Украины. Таким образом, вопрос о том, состоится ли разведение сил в Петровском в субботу, 9 ноября, остается открытым.