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Трамп 25 ноября встретится в Вашингтоне с премьер-министром Болгарии

Он намерен обсудить с Бойко Борисовым общие интересы двух стран в области безопасности

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 25 ноября встретится в Вашингтоне с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Белом доме 25 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, Трамп намерен обсудить с Борисовым общие интересы двух стран в области безопасности, "в особенности в деле обеспечения стабильности в Черноморском регионе, содействие диверсификации энергоресурсов и противодействие злонамеренному влиянию, угрожающему суверенитету Болгарии".

Теги
БолгарияСШАБорисов, БойкоТрамп, Дональд
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