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Будущая глава Еврокомиссии считает, что Европа должна научиться "говорить языком силы"

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, это касается, в частности, политики безопасности
Урсула фон дер Ляйен Sean Gallup/Getty Images
Описание
Урсула фон дер Ляйен
© Sean Gallup/Getty Images

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Европа должна научиться говорить языком силы, в том числе в сфере политики безопасности. Такое мнение высказала в пятницу будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра. Ее слова приводит агентство DPA.

"Европа должна также научиться говорить языком силы", - утверждала она. "Во-первых, это означает наращивание собственных мускулов - там, где мы долгое время могли рассчитывать на других, например в политике безопасности", - заявила фон дер Ляйен. Она призвала Запад делать ставку на НАТО как, по ее мнению, гаранта безопасности в Европе.

"Во-вторых, направлять имеющиеся в наличии силы целенаправленнее там, где речь заходит о европейских интересах", - сказала она. В качестве примера она привела торговую политику. "Мы можем влиять на условия, на которых ведем бизнес", - полагает фон дер Ляйен.

Будущая глава ЕК заявила, что это уже происходит и что ЕС рад любой зарубежной компании, которая принимает участие в тендерах на строительство автобанов или электросетей. "Но в будущем мы должны внимательнее следить за тем, чтобы эти компании также придерживались наших стандартов", - считает она.

Фон дер Ляйен утверждала, что "сегодня Европа привлекательнее, чем зачастую считается в ней самой". "Но у нас есть нечто, что неоценимо - правовое государство, свобода, демократия, открытость относительно планов, как жить, - то, чего не находят молодые люди в Китае или России", - сказала она.

Бывший министр обороны ФРГ полагает, что ЕС должен проводить "стратегическую политику расширения", в том числе на Западных Балканах. "Если мы, европейцы, с нашей стороны не предоставим перспективы Западным Балканам, то другие заполнят эти бреши, будь то Китай или Россия, Турция или Саудовская Аравия", - заявила она.

Теги
Фон дер Ляйен, Урсула
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