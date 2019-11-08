Фон дер Ляйен утверждает, что РФ пытается заполнить любой вакуум, который оставляют США

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США. С таким утверждением она выступила пятницу на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

"Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России. Кремль, применяя силу, передвигает в Европе установленные границы и пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США", - утверждала фон дер Ляйен. По ее мнению, для защиты интересов Европы "мягкой силы" больше не хватает".

Фон дер Ляйен уже не раз выступала с нападками на Россию и призывала выстраивать политику в отношении Москвы с позиции силы.