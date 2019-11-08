Российский паром, вернувшийся в Стокгольм из-за сбоя оборудования, прибыл в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Российский паром Princess Anastasia, вернувшийся в среду в порт Стокгольма из-за сбоя оборудования, прибыл в порт Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе Пассажирского порта Санкт-Петербург "Морской фасад".

По словам представителя порта, по дороге в Петербург паром также совершил остановку в Хельсинки.

"Паром Princess Anastasia оператора Moby SPL прибыл в порт Санкт-Петербурга из Хельсинки в пятницу в 11:45 мск", - сказала собеседница агентства.

В среду вечером в компании-судовладельце Moby SPL ТАСС сообщили, что недалеко от Стокгольма при выходе из порта на пароме произошел перезапуск генераторов, в связи с чем капитан судна принял решение вернуться в порт шведской столицы для проверки оборудования. При этом шведский телеканал SVT сообщил, что паром сел на мель недалеко от острова Лидингё вблизи Стокгольма. Судовладелец опроверг данную информацию, сообщив, что судно вернулось в порт своим ходом.

Princess Anastasia - пассажирский паром общей вместимостью 2500 мест. На борту 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин.

Компания Moby SPL - международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании St. Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A.