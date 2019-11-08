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Президент Боливии заявил, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих

Эво Моралес также призвал своих сторонников "защищать начатый им процесс перемен и культурно-демократическую революцию"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес заявил в пятницу, что не откажется от высшего государственного поста, несмотря на требования оппозиции и протесты, которые охватили страну после прошедших 20 октября выборов главы государства.

"Правые говорят: "Эво должен уйти в отставку". Я хочу сказать Боливии и всему миру, что я не подам в отставку, мы были избраны народом", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в Facebook.

Моралес также призвал своих сторонников "защищать начатый им процесс перемен и культурно-демократическую революцию".

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу президента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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