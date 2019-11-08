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Дело производителя ORSIS передано в Специальную следственную службу Армении

Она занимается коррупционными преступлениями

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Дело российской компании "Промтехнология", которая выпускает снайперские винтовки ORSIS, передано из следственного комитета в Специальную следственную службу (ССС) Армении. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил адвокат зарегистрированной в Армении компании "Орсис армс" Александр Сирунян.

"Генеральная прокуратура Армении удовлетворила наше ходатайство и передало расследование уголовного дела из Следственного комитета в Специальную следственную службу, которая занимается коррупционными преступлениями", - отметил адвокат.

Он сообщил, что представители ORSIS обратились к генпрокурору две недели назад с просьбой перевести дело в ССС, так как имелись сомнения в объективности расследовании следственным комитетом.

"Одним из доводов перевода дела было то, что в следственном комитете высокопоставленную должность занимает родственник министра обороны страны. Кроме того, простое дело о срыве очередного тендера по непонятным причинам расследуется необоснованно долго", - заявил Сирунян.

В августе адвокат зарегистрированной в Армении компании "Орсис армс", которая является резидентом российской компании ORSIS, сообщил ТАСС, что ввиду исключения из закрытого тендера по приобретению крупного количества вооружения со стороны Минобороны Армении в Следственном комитете страны заведено уголовное дело. В конце октября в СМИ появилась информация, что Россия якобы собирается направить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, но, как сообщил ТАСС близкий к ситуации источник, эти сообщения не соответствовали действительности.

Теги
Армения
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