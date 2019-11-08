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Brexit

Фон дер Ляйен считает, что Brexit не стал началом развала ЕС

Будущий председатель ЕК отметила, что шок от этого события еще сильнее сплотил членов ЕС

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС еще сильнее сплотил его членов и показал, что они имеют в лице Евросоюза. Такое мнение высказала будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.

"Совершенно ясно, мы все сожалеем о том, что наши британские друзья хотят нас покинуть, но опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза на то, что они имеют в лице ЕС", - сказала фон дер Ляйен. "Brexit не стал, как казалось, началом беззакония, процесса развала Европейского союза, напротив", - отметила она. "Как бы это ни звучало парадоксально, шок от Brexit еще сильнее нас сплотил", - полагает будущая глава Еврокомиссии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился. После этого премьер назначил на 12 декабря проведение досрочных парламентских выборов с целью попытаться вывести из тупика процесс Brexit.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаФон дер Ляйен, Урсула
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