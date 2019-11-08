Reuters: суд в Бразилии постановил выпустить из тюрьмы экс-президента Лулу да Силву

ТАСС, 8 ноября. Суд в Бразилии постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, который отбывает срок за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

В четверг Федеральный верховный суд Бразилии вынес решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его уголовному делу.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд Бразилии сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.