Группа Лимы планирует ввести дополнительные санкции в отношении администрации Мадуро

БОГОТА, 9 ноября. /ТАСС/. Страны, входящие в Группу Лимы, договорились разработать пакет дополнительных санкций в отношении Венесуэлы, чтобы продолжить оказывать давление на администрацию президента Николаса Мадуро. Соответствующее заявление было принято в пятницу по итогам заседания организации в Бразилии.

"Страны обязуются принять дополнительные меры давления, исключая применение силы, на режим Мадуро, конкретные санкции, которые позволят добиться прогресса в демократическом переходе", - говорится в документе, текст которого распространил МИД Колумбии.

Страны также вновь заявили о своей поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо, Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), а также венесуэльского народа.

Кроме того, Группа Лимы обратилась к кубинскому правительству с просьбой принять участие в урегулировании политического кризиса, в котором находится Венесуэла.

"Страны призывают правительства, которые поддерживают нелегитимный режим в Венесуэле (президента Николаса Мадуро - прим. ТАСС), содействовать демократическому переходу. В частности, они призывают Кубу принять участие в урегулировании кризиса", - отмечается в заявлении.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.